CON GRANDE DOLORE: CORDOGLIO PER LA PREMATURA SCOMPARSA DI PAOLO GRASSI

(Sassalbo, 16 Mar 20) Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, il suo Presidente, il direttore, la sede e la comunità di Sassalbo insieme con tutte le collaboratrici e i collaboratori addolorati e colpiti si stringono alla famiglia e alla cittadinanza di Fivizzano per la perdita di Paolo Grassi, grande sindaco, amico della gente e partner valoroso e prezioso del nostro Ente e dei suoi progetti per tutto l'Appennino.Lo ricordiamo a tutti in questo momento terribile e lo ricorderemo sempre con grande ammirazione, gratitudine e affetto.