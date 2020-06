Sospese le prenotazioni nei bivacchi del Parco

(Sassalbo, 03 Giu 20) In relazione alla situazione sanitaria in corso nel Paese, per contribuire al contrasto dell'epidemia del virus Covid-19, non essendo adottabili le misure di sanificazione necessarie la prenotazione dei Bivacchi nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano è sospesa fino a data da destinarsi.