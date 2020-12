Corso di formazione per volontari progetto LIFE Claw

aperte le iscrizioni

(Sassalbo, 24 Dic 20) Sono aperte le iscrizioni al 1° Corso di formazione per volontari del progetto LIFE CLAWIl corso ha lo scopo di formare operatori da coinvolgere nelle attività ci controllo e contenimento delle popolazioni di gamberi alloctoni invasivi nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Piacenza Genova e Savona.Il corso è rivolto a Associazioni di pesca, Guardie Ecologiche Volontarie, studenti universitari e appassionati di natura, interessati a prendere attivamente parte al progetto LIFE CLAW.Le lezioni teoriche si svolgeranno nei giorni 7, 8 e 11 Gennaio 2021 (su piattaforma on-line) mentre le date e le modalità in cui saranno svolte le lezioni sul campo saranno definite sulla base dei provvedimenti nazionali vigenti per l'emergenza sanitaria da Covid 19Per iscriversi (entro il 6 gennaio 2021) è sufficiente compilare il modulo che trovate a questo link:https://tinyurl.com/y9lll8v9Per maggiori informazioni: francesca.moretti@parcoappennino.itPer conoscere il progetto: www.lifeclaw.eu