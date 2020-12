GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI ED AMMISTRATIVI DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO CODICE CIG: 8379008025

Comunicazione sedute di gara per apertura buste amministrative ed offerte tecniche ed economiche

(Sassalbo, 30 Dic 20) Si rende noto che la fase di ammissibilità delle richieste di partecipazione pervenute all'Ente Parco avverrà mediante seduta pubblica il giorno lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 10:00 sulla piattaforma SATER con l'apertura della Busta Amministrativa (Busta A).

La Commissione giudicatrice della procedura di gara in epigrafe si riunirà in seduta pubblica il giorno 22.01.2021 alle ore 10:00 presso gli Uffici Operativi del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano siti in loc. Ligonchio

(RE), per procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.

Il Direttore f.f.

Dott. Giuseppe Vignali

Scadenza 21/01/2021