AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PSR FEASR 2014/2020 – MISURA 7.5 –

SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA.

(Sassalbo, 26 Feb 21) PROGETTO VIABILITÀ STORICA CENTRO-ORIENTALE - lotto 4 : VIA DEL VOLTO SANTO. CUP: E45D19000100006. CIG. N. 86249394D2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

RENDE NOTO

Che il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano intende svolgere un'indagine di mercato per l'aggiudicazione dei lavori del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del D. L.gs. 50/2016 e smi, ammesso a finanziamento della Regione Toscana a valere sul programma "PSR 14/20 – Misura 7.5, da espletarsi sulla piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 192 del D. L.gs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. con il presente incarico si intendono realizzare, su fabbricato ubicato in fraz. Regnano Villa, comune di Casola in Lunigiana (MS)

continua....

(vedere allegato)

L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08.03.2021 presso gli Uffici Operativi del Parco nazionale, siti in Via E. Bagnoli 32 – loc. Ligonchio – 42032 Ventasso, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano o tramite PEC / PEC all'indirizzo parcoappennino@legalmail.it

Scadenza 08/03/2021