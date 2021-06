COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA EFFICACE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (Art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

per l’affidamento dei servizi di gestione di servizi vari di supporto all’ educazione ambientale coordinate dall’ Ente parco, della distribuzione del materiale informativo

(Sassalbo, 09 Giu 21) Procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, Lotto unico, mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione di servizi vari di supporto all' educazione ambientale coordinate dall' Ente parco, della distribuzione del materiale informativo del Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano e del servizio di interfaccia presso la sede di Monchio delle Corti (PR) Codice CIG:859096723E. -

