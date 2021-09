Chiusura strada Cancelli -Passo Colla

(Sassalbo, 21 Set 21) Da giovedì 23 settembre sarà chiusa ai mezzi motorizzati la strada dei Lagoni di notte dalle 24 alle 6,30 e di giorno nelle giornate in cui è consentita la raccolta dei funghi. L'accesso sarà limitato a 150 veicoli, questo perché da una settimana si sta verificando un vero e proprio assalto con grave pericolo per l'accesso motorizzato (impossibilità di effettuare eventuali soccorsi) e anche per l'eccessiva concentrazione dei fungaioli nei boschi con danni ai sistemi naturali. Maggiori informazioni e l'ordinanza completa a questo link:http://www.comune.corniglio.pr.it/sites/drupal_lepida_corniglio/files/ordinanza%201828_2021%28LAGONI_RACCOLTA%20FUNGHI%29.pdf