Malfunzionamento Pago PA

(Sassalbo, 20 Ott 21) Ci è stato segnalato che, al momento, non è funzionante il sistema PagoPa dell'Ente, siamo con la presente a comunicare il codice IBAN sul quale effettuare, in via eccezionale, il versamento della tassa di concorso di 10,00 € ricordando che in ogni caso il mancato pagamento non è motivo di esclusione.



IT 78 B 05034 05548 000000010941



intestato a: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano