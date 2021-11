Giornata nazionale degli alberi: “il Parco nazionale dell’Appennino: “la sfida per tutelare le nostre foreste”

(Sassalbo, 21 Nov 21) Il 21 novembre in tutta Italia si festeggia la Giornata nazionale degli Alberi. "L'Appennino è un luogo speciale per gli alberi – commenta Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano -: il clima, la posizione geografica, le forme (spesso dolci e non troppo elevate) e anche la direzione prevalente (Nord - Sud) lo caratterizzano come un unico grande ecosistema forestale".

Per il presidente del Parco nazionale: "I dati dell'Inventario forestale nazionale recentemente pubblicati evidenziano nel decennio compreso fra il 2005 e il 2015 un grande aumento della superficie forestale italiana che continua a crescere con mezzo milione di ettari in più. In totale siamo arrivati a 11.054.458 ettari di foresta, pari al 36,7% del territorio nazionale. Lo stesso inventario stima che nei boschi italiani siano contenute 2.088 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente. Gli incredibili colori sparsi ovunque nell'Appennino tosco-emiliano di questi giorni ci dicono che anche da noi il patrimonio forestale sta aumentando e questo è un fatto molto positivo. Ora la sfida sarà difendere le nostre foreste dai pericoli del cambiamento climatico e renderle più resilienti in modo che continuino a regalarci i loro indispensabili doni per la nostra sopravvivenza: acqua, aria, suolo, legna e bellezza".