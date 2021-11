Antenne, uno spazio tra scienza, cultura e spettacolo.

A Fivizzano Sabato 27 Novembre ore 17

(Sassalbo, 23 Nov 21) Prosegue il tour "Antenne", uno spazio itinerante, gratuito e aperto al pubblico per parlare di foreste, insetti e naturalmente di uomini.

Le foreste gestite secondo responsabilità e rigorosi criteri di sostenibilità sono in grado di fornire al genere umano una pluralità di servizi ecosistemici, ossia benefici materiali e immateriali quali supporto alla vita, approvvigionamento, regolazione e cultura. Garantire un buon stato di salute agli ecosistemi forestali permette di aumentarne la resilienza e la resistenza al cambiamento climatico in atto e quindi anche alla qualità della nostra vita. Ma qual'è lo stato di salute delle nostre foreste? Cosa chiediamo oggi alle foreste? A cosa servono gli insetti forestali? Cosa fa il parco nazionale per minimizzare gli effetti del cambiamento climatico?

Ne parleranno, a molo loro, Giovanni Carotti, entomologo (studioso ed esperto di insetti) e Silvano Scaruffi, scrittore dallo sguardo attento e apparentemente disincantato anche sulle attività del parco nazionale.