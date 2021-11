Quali modi per stoccare il carbonio in Appennino.

Meeting online con Progetto Life e Parco nazionale

(Sassalbo, 25 Nov 21) Nuovi progetti per lo stoccaggio del carbonio in Appennino. Il progetto Life AgriCOlture, il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano con i Consorzi di Bonifica dell'Emilia Centrale, Burana e Crpa organizzano un meeting per discutere delle buone pratiche per la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale tra le nostre montagne. L'appuntamento è per venerdì 26 novembre dalle ore 10 alle 12, online.

Dopo l'introduzione a cura del Parco nazionale, alle ore 10,10 inizierà la discussione sul progetto "Innovazione tecnologica e sequestro del carbonio nella gestione dei demani forestali dell'alto Appennino modenese (BosChiaAMo): interverranno Valerio Fioravanti, per l'Ente gestione parchi e la biodiversità Emilia Entrale e Livia Vittori Antisari, dell'Università degli studi di Bologna. Alle 10,30 si parlerà del progetto "Incremento del sequestro del carbonio nelle foreste dell'Appennino emiliano (INSCPE): interverrà Alessandro Petragli dell'Università degli studi di Parma. Alle 10,50 si discuterà del progetto "Economizzare il carbonio organico nelle foreste (ECO-FOREST 2.0)" con l'intervento di Willy Reggioni del Parco nazionale dell'Appennino nazionale tosco-emiliano. Le conclusioni le terranno Aronne Ruffini e Luca Filippi, project manager del progetto Lifre AgriCOlture.

Per seguire il meeting, occorrerà collegarsi al link: https://us06web.zoom.us/j/89458825452