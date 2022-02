Nove reportage per raccontare il Parco Nazionale

(Sassalbo, 01 Feb 22) Nel 2021 il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ha festeggiato i suoi primi vent'anni. Per celebrare in modo originale l'anniversario, l'ente ha scelto di percorrere un lungo itinerario lungo il crinale, per andare ad incontrare, tra Emilia e Toscana, le persone che fanno il parco.

Il tour "Da 20 anni l'Appennino ci unisce" è partito nel maggio del 2021 da Berceto (PR) e s'è concluso a gennaio 2022 a San Pellegrino in Alpe (il passo tra le provincie di Lucca e Modena).

Le nove tappe hanno visto come protagonisti il territorio e i paesaggi del Parco, a cavallo tra le 4 province di Lucca, Massa-Carrara, Parma e Reggio Emilia.

Le interviste vi porteranno ad incontrare i centri visita del Parco, le cooperative di comunità, le azienda agricole ed agrituristiche e quelle che si occupano di servizi forestali ed ecosistemici, le eccellezze culturali de territorio, dando voce ai giovani che hanno scelto di restare o di tornare a vivere nel territorio del Parco Nazionale.

L'intero percorso è stato curato da Erika Farina, dell'area turismo dell'ente Parco, che ha collaborato con tre professionisti del territorio: Giacomo Agnetti, videomaker e regista, di Berceto (PR); Maria Molinari, antropologa, di Berceto (PR) e Federico Palermitano, fotografo e tra i fondatori di Lunigiana World.

I nove video sono disponibili sul canale YouTube del Parco Nazionale:

