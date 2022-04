PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UN AUTOMEZZO ELETTRICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO

Che il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, allo scopo di promuovere soluzioni di mobilità sostenibile che comportino l'utilizzo esclusivo di auto elettriche, intende procedere alla concessione dell'uso di un pulmino elettrico a 7 posti modello NISSA EVALIA da destinare al trasporto di persone dalla stazione di Castelnuovo Garfagnana (LU) e i principali borghi del parco nazionale presenti nella porzione di territorio della Garfagnana (LU) e la riserva naturale dell'Orecchiella;

Oggetto della concessione è l'uso in comodato gratuito di durata triennale, rinnovabile, di un bene mobile registrato (NISSAN EVALIA, 7 posti, Telaio: VSKTAAME0U0628002, targa: GH863KG) per garantire un efficiente servizio di trasporto di persone prioritariamente dalla Stazione Ferroviaria di Castelnuovo Garfagnana (LU) ai principali borghi del parco nazionale presenti in Garfagnana e la riserva naturale dell'Orecchiella, in second'ordine tra i borghi e le principali mete turistiche del parco in Garfagnana.

Scadenza 27/04/2022