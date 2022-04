Giornata di studio con escursione

(Sassalbo, 26 Apr 22) venerdì 6 maggio 2022

Giornata di studio con escursione sul campo alle Fonti di Poiano e ai Gessi Triassici, nel Parco Nazionale

dell'Appennino Tosco Emiliano tra i Comuni di Villa Minozzo, Castelnovo ne' Monti e Ventasso (RE).

Il programma prevede la presentazione di alcune recenti scoperte scientifiche, dei lavori di recupero

ambientale, oltre alla candidatura a sito world heritage UNESCO delle Fonti di Poiano e dei Gessi Triassici,

insieme ad altre aree carsiche della regione.

La seconda parte della giornata prevede una escursione sul campo della durata di 2h30m.

Programma

Ore 9.30: Registrazione partecipanti presso Fonti di Poiano – Ristoro delle Fonti, Località via delle Fonti n. 1

Poiano – 42030 Villa Minozzo RE

Moderatori dell'evento: Alessandra Curotti e Riccardo Giusti

Ore 09.45: Saluti

Paride Antolini (Presidente dell'Ordine dei Geologi Emilia Romagna, OGER)

Elio Ivo Sassi (Sindaco del Comune di Villa Minozzo e componente del Direttivo del Parco Nazionale

Appennino Tosco Emiliano)

Riccardo Giusti (Consigliere OGER)

Ore 10.00: Inquadramento geologico generale dell'area

Prof. Stefano LUGLI (Unimore - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche)

Ore 10.20: Acquiferi e sorgenti nella Riserva MAB UNESCO Appennino Tosco Emiliano

Stefano SEGADELLI (Area Geologia, suoli e sismica – Settore Difesa del territorio, Regione Emilia-Romagna)

Ore 10.40: Il ruolo degli isotopi nella definizione del bacino di alimentazione delle Fonti di Poiano

Prof. Francesco RONCHETTI (Unimore- Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche)

Ore 11.00: Coffee break

Ore 11.20: Contributo della federazione speleologica regionale e dei gruppi Speleo locali nella conoscenza

dei complessi carsici appenninici

Massimo ERCOLANI (Presidente Fed. Speleologica regionale)

Ore 11.40: "Il Restauro naturalistico dell'area delle Fonti di Poiano"

Alessandra CUROTTI (Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e Unione Montana Appennino Reggiano) e

Villiam MORELLI (Botanico)

Ore 12.00: La candidatura italiana alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO per il 2023 del "Carsismo

nelle Evaporiti e Grotte dell'Appennino Settentrionale"

Monica PALAZZINI e Silvia MESSORI (Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo delle Zone Montane

Regione Emilia-Romagna)

Prof. Stefano LUGLI (Unimore - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche)

Ore 12.30 Conclusioni sul tema le Fonti di Poiano patrimonio UNESCO

Fausto GIOVANELLI (Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e Coordinatore della Riserva di

Biosfera)

Ore 13.00: Pranzo presso ristorante "Ristoro delle Fonti" Località via delle Fonti n. 1 Poiano – 42030 Villa

Minozzo RE

Ore 14.15: Escursione alle Sorgenti di Poiano, all'imbocco del Tanone e ai gessi triassici di Monte Rosso e

Monte Merlo" a cura di Segadelli, Curotti, Morelli

accompagnati da GAE, dagli esperti della mattinata e dal Gruppo Speleo G. Chierici di Reggio Emilia

Ore 16.45: Saluti finali e Fine lavori

Avvertenze escursione: per l'escursione del pomeriggio sono obbligatorie calzature comode e adatte a

camminare su percorsi misti, tipo sentiero CAI.

Numero posti limitato a: 60 previa iscrizione tramite mail a info@geologiemiliaromagna.it

Note: per partecipare alla giornata è obbligatorio sostenere il costo del pranzo

organizzato di 25 euro da versare tramite Pagopa (con causale rimborso spese) che trasmetterà la Segreteria

OGER e da versare entro max. il 5 maggio. Se ci sono delle intolleranze particolari per il cibo o alcuni alimenti

indicarlo al momento dell'iscrizione.

Per l'escursione saranno necessarie calzature tecniche o adatte a terrenti misti.

Informazioni sui crediti:

- Nr. 6 APC richiesti per i Geologi;

- Richiesti i crediti formativi per Guide ambientali AIGAE e LAGAP;

- Richiesti i crediti formativi su piattaforma SOFIA per i docenti;

SARANNO OSSERVATE LE VIGENTI NORMATIVE ANTICOVID

Segreteria di riferimento:

Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna

Via Guerrazzi 6 - 40125 Bologna

e-mail info@geologiemiliaromagna.it

tel. e fax 051/2750142

www.geologiemiliaromagna.it