Da Giugno torneranno disponibili

(Sassalbo, 02 Mag 22) Dal 1 giugno 2022 torneranno disponibili all'utilizzo i Bivacchi di Badignana e Lago Scuro, chiusi in relazione alla grave situazione sanitaria in corso nel Paese.



I bivacchi sono prenotabili online fin d'ora al costo di 20 euro a notte su www.bivaccobadignana.it e su www.bivaccolagoscuro.it, ricevendo poi per e-mail il codice di ingresso, diverso per ogni bivacco e per ogni giorno, da digitare sulla tastiera per aprire la porta del rifugio in ogni momento dalle 12.00 del giorno prenotato alle 12.00 del giorno successivo.