7/8 novembre Monastero Camaldoli

(Sassalbo, 04 Nov 22) Prosegue il percorso alla scoperta dei parchi nazionali toscani con una nuova due giorni dedicata ad approfondire il ruolo che il Parco assume nella costruzione di connessioni e reti tra regioni, territori e comunità. Un'occasione

per fare il punto sulle opportunità presenti e per capire quali azioni, indirizzi e politiche adottare per lo sviluppo sostenibile di questi luoghi unici.



L'iniziativa, che organizziamo insieme al Parco delle Foreste Casentinesi e al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, sarà la seconda tappa di un percorso che abbiamo avviato lo scorso 21 luglio a San Romano in Garfagnana nella Riserva Statale Naturale dell'Orecchiella e che ha l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra parchi, territorio e comunità e, al contempo, raccontare questi luoghi unici di valore naturalistico, paesaggistico e storico. Al centro della due giorni il tema delle "connessioni", per approfondire il ruolo e il valore che il Parco assume nella costruzione di reti tra territori, comunità e anche tra regioni e per confrontarci su quali azioni, indirizzi e politiche poter adottare per lo sviluppo sostenibile di questi nostri territori.