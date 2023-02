(Sassalbo, 20 Feb 23) Il 17 febbraio scorso a Reggio Emilia il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano ha consegnato i primi 12 attestati con i quali assegna i Crediti di Sostenibilità alle aziende che hanno scelto di sostenere l'innovativo progetto, riconoscendo il valore economico dei servizi ecosistemici generati dalle foreste direttamente a chi le gestisce e le possiede (creditisostenibilita.it).

La cerimonia di consegna degli attestati è avvenuta nel corso dell'Assemblea territoriale della Riserva di Biosfera MAB UNESCO, nel cui territorio sono ubicate le foreste che generano i Crediti di Sostenibilità.

"Un grande ringraziamento va a queste aziende - chiosa Fausto Giovanelli Presidente del Parco nazionale Appennino tosco-emiliano e coordinatore dell'omonima Riserva della Biosfera - che per prime hanno creduto nel nostro progetto, premiandone con il loro sostegno la sostenibilità sociale e ambientale: l'acquisto dei Crediti di Sostenibilità infatti genera risorse economiche a sostegno della gestione sostenibile e responsabile, certificata secondo gli standard FSC e PEFC".



Le aziende sostenitrici

Questo l'elenco delle 12 aziende che hanno acquistato i Crediti di Sostenibilità e che hanno ricevuto l'attestato.

Ambiente Lavoro Salute Srl

Canossa Events Srl

Copma Scrl

Fondazione Palazzo Magnani

Fornace di Fosdondo Soc. Coop

L'Operosa SpA

Pizzarotti & C. SpA

Punto 3 srl

RETHINK-TEDxRE ets

Studio Legale Gattai, Minoli, Partners

Trasporti integrati e logistica Srl

Unindustria Reggio Emilia

L'attestato contiene il numero di Crediti di Sostenibilità acquistati, il codice univoco identificativo del rilascio, le emissioni di CO2 equivalenti mediante questa azione di "supporto alla Gestione Forestale Sostenibile e Responsabile e della generazione dei servizi ecosistemici addizionali delle foreste della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano". I servizi ecosistemici sono validati dallo standard PEFC ITA 1001-SE:2021.

Tutte queste informazioni sono aggiornate puntualmente e verificabili sul sito di progetto nella sezione Trasparenza, dove sono presenti: il Registro dei Crediti di Sostenibilità, la Libreria degli acquirenti, la Libreria dei Proprietari/gestori forestali aderenti al progetto.

"Abbiamo accuratamente selezionato le aziende alle quali sono stati venduti i Crediti di Sostenibilità - sottolinea Giuseppe Vignali, Direttore del Parco Nazionale -, con rigorosi criteri definiti in un Avviso Pubblico. Si tratta dunque di aziende già impegnate in percorsi di Responsabilità Sociale d'Impresa o di riduzione dell'impronta climatica, il cui operato è già trasparente per gli stakeholder. Il progetto si prefigge, tra i molteplici obiettivi, di premiare quelle aziende che sono già impegnate per ridurre i propri impatti sull'ambiente, e che scelgono di avvalersi dei Crediti di Sostenibilità come azione di miglioramento.



I risultati del progetto Crediti di Sostenibilità nel 2022

Il progetto è ancora agli inizi eppure ha già prodotto impatti significativi. 8.300 ettari di foreste certificate, 13 i proprietari e gestori forestali coinvolti, oltre 4 mila Crediti di Sostenibilità generati, per un valore economico complessivo di oltre 130.000 mila euro che sarà interamente distribuito alle comunità locali (proprietari e gestori forestali).



Oggi per le aziende che intendono aderire subito al progetto sono disponibili ancora 1.050 Crediti di Sostenibilità generati nel 2022 e contestualmente sono aperte le prenotazioni per i Crediti di Sostenibilità che saranno generati nel 2023 (disponibili dal 2024), per quelle aziende che non hanno esigenti contingenti.



Maggiori info su www.creditisostenibilita.it o scrivendo a info@creditisostenibilita.it