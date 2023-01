Ciaspolata serale con osservazione delle stelle e cena in rifugio

Sabato 21 Gennaio 2023

Una facile escursione con le ciaspole adatta a tutti per osservare il cielo in una notte in cui la luna nuova metterà in risalto le innumerevoli stelle. Ci inoltreremo nel bosco lasciando alle spalle le ultime luci del rifugio, con le torce scopriremo che la foresta innevata è incredibilmente luminosa e raggiungeremo un varco della foresta che ci permetterà di osservare le stelle cadenti da una prospettiva unica. Lontano dall'inquinamento luminoso il cielo senza luna evidenzia miliardi di stelle visibili a occhio nudo. Qualche momento di osservazione e ritorniamo a scaldarci in rifugio dove potremo ristorarci con un'ottima cena.

* In caso di assenza si neve si svolgerà come semplice escursione invernale.

Tempo di percorrenza soste incluse: 2,5 ore; dislivello massimo 100 m; orario di rientro previsto: 22 circa, dopo la cena. Grado di difficoltà: escursione facile, adatta anche a principianti e bambini dai 6 anni. Necessità: abbigliamento caldo e a strati, scarponi con suola scolpita, torcia (meglio se frontale), cuffia, sciarpa, guanti, ciaspole e bastoncini (noleggiabili al Rifugio su prenotazione alla guida, non incluse nella quota di partecipazione).

La cena in rifugio non è inclusa nella quota di accompagnamento ed è da saldare in loco

Quota

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 bambini fino ai 12 anni

Informazioni

Prenotazione obbligatoria Benedetta 347.6952605 bennaturetrek@gmail.com - www.bennaturetrek.com