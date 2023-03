La Biodiversità nell'agricoltura di montagna

Da Sabato 25 a Domenica 26 Marzo 2023

Dopo anni di attesa, il Consorzio dei Castanicoltori dell'Appennino Reggiano, organizza come da sua tradizione, un corso per gli operatori della castanicoltura, adatto per gli appassionati che intendono iniziare questa attività e gli esperti.

Il corso si svilupperà su due giorni: sabato 25 marzo a partire dalle ore 14, con una parte teorica svolta in aula (presso Albergo Ristorante Marola di Carpineti) e domenica 26 marzo dalle ore 9, con una parte pratica nel castagneto, in località Leguigno di Casina.

Inoltre, sabato alle ore 20.45, presso l'Albergo Ristorante Marola, si terrà un incontro (tavola rotonda) con la presenza di esperti del settore che parleranno del valore della biodiversità e qualità ambientale di questa antica pratica agricola, oltre allo stato di avanzamento del tavolo castanicolo regionale e le opportunità offerte dai crediti di sostenibilità ambientale.

Per partecipare al corso è gradita la prenotazione.

Per informazioni: consorziocastanicoltori.re@gmail.com

Pierluigi: 347.7129206

Marco: 335.5731346