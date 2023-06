PER DUE GIORNI DI FULL IMMERSION CON ESCURSIONI, LABORATORI, DIMOSTRAZIONI, SEMINARI, ANIMAZIONE PER RAGAZZI, ESPERIENZE AVVENTURA

Da Sabato 3 a Domenica 4 Giugno 2023

Il sabato è dedicato agli studiosi e appassionati della Geologia, con molti Geologi che hanno offerto volontariamente la loro collaborazione. Dai Geo-Corner che offriranno informazioni e dimostrazioni pratiche a cura di Geologi professionisti, meteorologi e tecnici della Protezione Civile, ai Geo-Seminari dove Docenti universitari e ricercatori dell'INGV tratteranno i tanti aspetti derivanti dal tema generale delle Geologia.

L'interesse dei geo-seminari è confermato dal riconoscimento di crediti formativi: per i Geologi da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi, e per le Guide da parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

La domenica mattina è dedicata agli amanti del 'outdoor geologico' con la Geo-Escursione con il Geologo che aiuterà a leggere in diretta sul territorio aspetti come le rocce, la morfologia, le sorgenti, le cave e le miniere.

Infine la domenica pomeriggio sarà all'insegna della 'Geo-Animazione' famiglie con bambini e ragazzi che troveranno motivo di imparare con esperimenti geologici e divertenti sfide con premi finali e 'titolo di sismologo'!

Per tutti e due i giorni saranno invece disponibili le visite e le esperienze avventura a sfondo geologico al Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte, dove si potranno fare visite in grotta e alla Tecchia preistorica. Successo della nuova proposta 'Dark Cave', con casco e torcia frontale nelle grotte non turistiche e buie, tanto che tutti i turni sono già 'Sold out'!. Aperto gratuitamente alle visite il museo interattivo del Parco ApuanGeoLab, la mostra sul terremoto ed il Lapidarium Apuanum, oltre alla Buca della Geologia, esposizione-laboratorio per osservare rocce e minerali illustrate dai geologi.

3 e 4 giugno 2023 • Equi Terme (Fivizzano MS)

SABATO – dedicato a studiosi e appassionati

DOMENICA – dedicato alle famiglie ed agli amanti dell'outdoor

La Festa della Geologia è promossa da Legambiente, Cooperativa di Comunità AlterEco e Centro Commerciale Naturale di Equi Terme.

Con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi

Con la collaborazione di: Ordine dei Geologi della Toscana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Ambito Turistico della Lunigiana, Comune e Pro Loco di Fivizzano.

L'evento si svolge nell'ambito di Voler Bene all'Italia, la Festa Nazionale dei Piccoli Comuni, e della Giornata Europea dei Parchi, promossa da EuroParc.

Per la partecipazione ai Seminari di sabato 3 giugno sono riconosciuti:

5 Crediti formativi agli iscritti all'Ordine dei Geologi

5 Crediti formativi alle Guide del Parco Regionale delle Alpi Apuane

PROGRAMMA

Sabato e Domenica – Tutto il giorno

Buca della Geologia

Mostra di pietre, minerali, fossili e curiosità geologiche a cura della geologa Fanny Milano

Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte

Visite: Grotta carsica, Tecchia preistorica, Museo Digitale – Esperienze Avventura: Speleo-Avventura, Zipline su torrente, Arrampicata in falesia. Su prenotazione: 3385814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it – Tariffe: www.grottediequi.it

ApuanGeoLab

Visite al Museo Interattivo di Geologia, alla mostra sul terremoto 1920, al Lapidarium Apuanum e agli elaborati delle scuole del Premio Angeli di San Giuliano.

Bar e Aperitivi: Circolo La Posta • Ristorazione: Ristorante La Posta, Locanda Elena

Sabato 3 giugno 2023

Ore 11,30 – Grotte di Equi

Dark Caves, esperienza in grotta buia

Visita guidata di 75' con casco e luce frontale in grotta. Su prenotazione – 3385814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it – € 15,00/partecipante

Ore 14-18 – Esterno ApuanGeoLab

Geo-Corner

Ordine dei Geologi della Toscana – Geol. M. Santarelli e P. Starita • Geognostica Apuana srl . Le indagini per l'analisi geotecnica e sismica dei terreni, geol. F. Giusti ed E. Michelucci • Esposizione di fossili e minerali, con la geol. Carla Italia.

Ore 14,30-19,30 – Circolo La Posta – Dehors

Geo-Seminari – presentati dalla Geol. Francesca Rossi

Ore 14,30 – Il Dissesto idrogeologico: tutta colpa della pioggia? Roberto Giannecchini, Docente di Geologia Applicata, Università di Pisa.

Ore 15,20 – Cave dismesse o in dismissione nel territorio dell'Alta Toscana: alcune ipotesi per una loro futura valorizzazione da "geositi"

Sergio Mancini, geologo libero professionista esperto in cave e miniere.

Ore 16,10 – L'intera (o quasi) storia della Terra… Gli episodi salienti dei 4,6 miliardi di anni di storia del nostro pianeta e degli organismi viventi (piante e animali) che lo hanno abitato e lo abitano.

Antonio Cascella, micropaleontologo, ricercatore INGV, Pisa.

Ore 17,00 – La Geologia delle Alpi Apuane e dintorni agli inizi dell'800: una storia dimenticata

Giancarlo Molli, Docente di Geologia, Università di Pisa.

Ore 17,50 – Il Magnetismo terrestre: dalla Bussola passando per le inversioni di polarità e fino al campo magnetico terrestre modulato dal Sole.

Antonio Meloni, fisico INGV Roma.

Ore 18,40 – Caratteristiche della Terra e geologia della Luna e di Marte, i corpi celesti destinati in un futuro non troppo lontano, all'approdo di equipaggi umani.

Luigi D'argliano, geologo G. Civile di Massa e socio G.A. Viareggio.

Domenica 4 giugno 2023

Ore 9,30 – Ritrovo alla Buca della Geologia

Geo-Escursione – Con il Geologo sul Sentiero della Faglia – Con Paolo Cortopassi

Su prenotazione – 370 3796651 – € 8,00/partecipante

Ore 10,15-12,30 – ApuanGeoLab esterno

Geo-Attività – presentate dalla Geol. Francesca Rossi

Grotta di Cassana (SP). ARTVA come strumento di ricerca – Paolo Brunettin, INS CAI di speleologia

Ricerca e soccorso in ambiente montano e impervio. Le finalità del pubblico servizio del Soccorso Alpino.

Gabriele Andreozzi, Federico Scotto e Roberto Galletti, geologi.

Ore 14-18 – ApuanGeoLab esterno

Geo-Corner

Consiglio Nazionale dei Geologi

"La professione del geologo: esempi pratici e prospettive future" con i geologi Valentina Casolini e Michele Baldini

Ore 14,30-17,30 – Circolo La Posta – Dehors

Geo-Animazione

Esperimenti geologici per grandi e piccini

Anna Gioncada, professoressa associata Georisorse minerarie e Ilaria Furfori, insegnante e dottoranda, Università di Pisa.

Terremoto? Le so tutte!

Una sfida per tutta la famiglia a chi è più bravo in sismologia. Conferenza alla rovescia: raccontate voi ai sismologi i terremoti. Alla fine, premio per tutti e titolo di sismologo al vincitore!

Con Stefano Solarino, sismologo Primo ricercatore INGV.

Ore 17,30 – Grotte di Equi

A tu per tu con la Grotta buia!

Edizione per famiglie con bambini. Visita in Grotta di 50' con casco e luce frontale. Su prenotazione – 3385814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it – € 12,00/partecipante

Ore 17,30 – ApuanGeoLab

Geo-Inaugurazione – Mostra fotografica del terremoto Lunigiana-Garfagnana del 1920 a Fivizzano

Antonio Bartelletti, Direttore del Parco della Alpi Apuane

Geo-Aperitivo: Circolo La Posta • Ristorazione: Ristorante La Posta, Locanda Elena

Tutte le iniziative, dove non specificato diversamente, sono ad accesso libero e gratuito