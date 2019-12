Trekking giornaliero alla scoperta della Via del Volto

Trekking giornaliero alla scoperta della Via del Volto, un cammino alternativo alla più nota Via Francigena, che parte da Pontremoli e arriva a Lucca

Domenica 29 Dicembre 2019

L'itinerario scelto è la variante montana del cammino, che passa nella Valle del Bagnone e del Deglio toccando i borghi di Castiglione del Terziere, Corvarola, Cassolana, Molesana, Monti e Pontebosio.



Una giornata che vuole essere di proposta per parlare delle prospettive e della fruibilità di questo cammino ogni anno sempre più frequentato, ma che, allo stato attuale, presenta molte difficoltà di segnaletica e percorribilità. Conoscerlo è il primo passo per poterlo migliorare e rendere pienamente fruibile. La Lunigiana è da sempre snodo viario prediletto, punto di collegamento naturale con il Nord Europa e il centro Italia, e questa sua peculiarità l'ha resa, nel corso dei secoli, una terra di passaggio e di "strade". Questo aspetto oggi, visto lo sviluppo di un turismo sempre più lento e consapevole, potrebbe essere un volano economico fondamentale per una terra rurale. Che cos'è la Via del Volto Santo? La Via del Volto Santo è un cammino di più giorni, alternativo alla Via Francigena, per raggiungere Lucca. Questo snodo viario, al di là dell'aspetto religioso, rappresentò una via di comunicazione transappenninica molto frequentata in epoca medievale. La venerazione del Volto santo lucchese (conservato ancora oggi nel duomo di San Martino) ha dato il là a numerose reinterpretazioni iconografiche conservate all'interno dei luoghi sacri presenti sul cammino. In particolare si possono ancora oggi vedere alcune rappresentazioni del Volto Santo in Lunigiana, come nella chiesa di Dobbiana di Filattiera e di Licciana Nardi.



Ritrovo e partenza:



Ore 8:30 nel parcheggio del borgo di Castiglione del Terziere, visita del borgo e del castello (contributo consigliato 5 euro a persona, visita non obbligatoria ma necessaria conferma al momento della prenotazione della gita). Per chi non vorrà visitare il Castello, appuntamento ore 9.30 nel parcheggio del borgo di Castiglione del Terziere. Arrivo: ore 13:30 circa al Castello di Pontebosio (possibilità di pranzo degustazione da pagare in loco di 15 euro).



Al termine del pranzo gli autisti saranno accompagnati a riprendere le auto a Castiglione del Terziere o Corvarola. Difficoltà: medio-impegnativa; Distanza: 10 km circa. Fondo: asfalto e sentiero, in alcuni tratti dissestato Tempo di percorrenza: 5 ore (soste incluse);

Età minima: 12 anni; Costo escursione Gratuita Extra a pagamento, non obbligatori ma da confermare al momento della prenotazione: - visita Castello di Castiglione del Terziere (contributo 5 euro) - pranzo/merenda presso Castello di Pontebosio Luxury Resort (costo 15 euro).

Equipaggiamento Obbligatorio: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, mantellina anti pioggia, zaino adeguato all'escursione, scorta personale d'acqua (almeno 1 litro a persona).

Provincia: Massa-Carrara Regione: Toscana



Tag: escursioni