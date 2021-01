Ciaspole formato famiglia

Primo approccio con le ciaspole per tutti

Domenica 17 Gennaio 2021

Alla scoperta delle meraviglie del bosco invernale, per la prima volta, con le ciaspole ai piedi. Tutti insieme, mamma, papà, bimbi e ragazzi alla scoperta di tracce degli animali, gemme degli alberi, forme di ghiaccio, cristalli di neve e altre meraviglie invernali. Da Lagdei ci muoveremo lungo tracce prive di grandi dislivelli, con ampie e frequenti soste che useremo per impratichirci, divertendoci, con le ciaspole ai piedi tra salitelle e discese "planate". (iniziativa replicabile privatamente per gruppi di 3 -5 famiglie).

Tempo in uscita, soste incluse: 2/2,5 ore circa, rientro per le 17 (con possibilità di accesso al Rifugio prima della chiusura alle 18 in base ai Decreti vigenti).

Dislivello massimo 100 m. Grado di difficoltà: facile. Necessità: cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, ciaspole (noleggiabili al Rifugio su prenotazione, non incluse nella quota di partecipazione), bastoncini, e quanto altro utile per un'escursione invernale

L'attività si terrà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti COVID-19. Per partecipare ti chiederemo di confermare e firmare (alla partenza) tali norme che ti invieremo al momento della prenotazione.

Numero massimo partecipanti 16.

Quota individuale accompagnamento: € 10 adulti, 8 bambini (7-12 anni).

Prenotazione obbligatoria Antonio 328.8116651 antonio.rinaldi.76@gmail.com www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse

Corniglio 43021 Italy Luogo: Rifugio Lagdei, ore 14.30

Comune: Corniglio (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



