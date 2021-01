Ciaspole sul lago ghiacciato!

Ciaspolata classica verso il Lago Santo coperto di neve

Sabato 16 Gennaio 2021

Ciaspoleremo attraverso la splendida faggeta d'alto fusto che si sviluppa alle spalle del Rifugio Lagdei, risalendo la valle che 12mila anni fa era occupata dal più grande ghiacciaio dell'Appennino settentrionale. Tra pezzi ripidi e semipianeggianti giungeremo finalmente ad affacciarci sul lago che ormai assume il suo pieno aspetto invernale, coperto da due metri di neve e ghiaccio. Chi vorrà potrà fermarsi nei dintorni del Rifugio Mariotti per merenda e relax, e chi vorrà potrà fare un altro piccolo tratto fino ad affacciarsi alla conca che in primavera ospita il Lago Padre e che ora riposa sotto la neve. Attorno alle 12,30 si ripartirà tutti insieme in discesa verso Lagdei dove si arriverà per le 13,30.

Tempo di percorrenza soste escluse: 3 ore; dislivello 300 m circa, orario di rientro previsto: 13,30 circa.

Grado di difficoltà: medio. Necessità: cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, ciaspole (noleggiabili al Rifugio su prenotazione alla guida, non incluse nella quota di partecipazione) bastoncini, e quanto altro utile per una escursione invernale.

All'arrivo a Lagdei alle 13,30 possibilità di pranzo (alla carta) su prenotazione alla guida.

L'attività si terrà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti COVID-19. Per partecipare ti chiederemo di confermare e firmare (alla partenza) tali norme che ti invieremo al momento della prenotazione.

Numero minimo partecipanti 5, numero massimo 16. Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 ragazzi (10-13).

Prenotazione obbligatoria Antonio Rinaldi 328.8116651 antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse

Corniglio 43021 Italy Luogo: Rifugio Lagdei, ore 9.30

Comune: Corniglio (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



