La Nostra Prima Ciaspolata

Mercoledì 8 Dicembre 2021 dalle 09:30 alle 15:30

Per chi non ha mai provato le Ciaspole e vuole avvicinarsi all'ambiente innevato !

Per chi vuole fare i primi passi sulla neve in completa sicurezza e per chi vuole aprire la stagione invernale !

E alla fine di tutto una merenda in rifugio ....

Villa Minozzo 42030 Italy Luogo: Monteorsaro

Comune: Villa Minozzo (RE)

Provincia: Reggio Emilia Regione: Emilia-Romagna

Organizzatore: Massimo Ruffini

Info Email: silvia.ego@libero.it Info Line: 3478189308 Reggio Emilia

Tag: escursioni