Cena a luci spente in Rifugio e osservazione del cielo con Giovanni Perini riscaldata dal vin brulè

Sabato 26 Marzo 2022

Una cena romantica e suggestiva illuminata dalle fiammelle delle candele che saranno posizionate su ciascun tavolo; le luci elettriche del Rifugio invece saranno spente per l'orario della cena dalle 19,30 alle 21. A seguire osservazione guidata delle stelle accompagnata dal vin brulè offerto dal Rifugio Lagdei che aderisce così a "L'ora della Terra" iniziativa pro risparmio energetico organizzata dal WWF.

Cena alla carta, prenotazione obbligatoria info@rifugiolagdei.it . In caso di previsioni meteo sfavorevoli l'osservazione potrebbe esser rinviata; si consiglia una telefonata al Rifugio per conferma (0521.889353. L'osservazione astronomica è gratuita.