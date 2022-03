La vita segreta della Foresta svelata ai bambini in una camminata sulla neve

Domenica 20 Marzo 2022

Una camminata nella neve per scoprire che la Foresta Alta Val Parma è la casa di tanti animali! Vederli non è facile, ma le loro tracce sono ben presenti anche a pochi metri dal Rifugio, basta imparare a riconoscerle! Se poi c'è la neve in terra, nulla di più adatto per vedere le orme degli animali impresse nel manto bianco: la lepre dalle tracce tipicamente a Y, le volpe dal passo regolare, l'impronta profonda del capriolo o quella leggera dell'arvicola. Qualche reperto uscirà poi magicamente anche dallo zaino guida, per rendere completa questa immersone nel regno degli animali.

Dislivello 100 m massimo, percorrenza soste escluse 2 ore, termine previsto 16,30 circa. Adatta a bambini sopra i 5-6 anni. Necessario abbigliamento e calzature da escursione invernali con cuffia e guanti, consigliati bastoncini da trek.

Quota di partecipazione € 13 adulti; € 8 bambini <12 anni.

Prenotazione obbligatoria Antonio 328.8116651 antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse