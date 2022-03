Nel cuore della foresta, fino alla Vezzosa per festeggiare l'arrivo della nuova stagione

Sabato 26 Marzo 2022

Partendo da Lagdei, con ampie divagazioni per ammirare e conoscere gli angoli più suggestivi, scenderemo piano piano lungo gli ampi tornanti della strada forestale che conduce a quello che fu il cuore della foresta, l'ex vivaio della Vezzosa dove nacquero tutti gli abeti che oggi vediamo maestosi (e ahimè alcuni anche in difficoltà). Apprezzeremo la poesia di questa piccola radura, fermandoci qualche minuto in silensio attorno a un piccolo fuoco e brindando poi insieme alla nuova stagione. Al rientro al Rifugio (per cih si fermerà) ci attende poi la serata con la cena a lune di candela per l'Ora della Terra, e la successiva osservazione delle stelle con l'esperto

Tempo di percorrenza soste escluse: 2 ore; dislivello massimo 100 m; orario di rientro previsto: 19 circa. Grado di difficoltà: escursione facile, adatta anche a principianti in forma e disposti a faticare un po'.

Necessità: torcia se possibile frontale, cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, ciaspole (noleggiabili al Rifugio su prenotazione alla guida, non incluse nella quota di partecipazione), bastoncini, e quanto altro utile per un'escursione invernale. Al rientro al Rifugio Lagdei è possibile mangiare, ma è sempre necessaria la prenotazione.

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 ragazzi (10-13).

Prenotazione obbligatoria Antonio 328.8116651 antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse