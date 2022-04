Montagne, prati, nuvole, brume e foschie illuminate dagli argentei raggi della Luna piena (o quasi)

Sabato 16 Aprile 2022

Iniziativa a cura di: Guide Ambientali Escursionistiche -

Una Lunata è più di un'escursione notturna come tante... Qui si entra in punta di piedi nel cuore e nella storia di una Foresta demaniale vecchia un secolo, con il suo fascino e le sue particolarità. Per poi giungere nei prati, dove la torcia non serve più e si cammina solo guidati dalla luce del nostro satellite in un'atmosfera che sa di magia. I raggi della Luna rischiareranno la notte serena o filtreranno fra le nubi come spade d'argento. Serata da trascorrere in compagnia su sentieri adatti a tutti coloro che sono disposti a faticare un po'.

Dislivello 250 m, percorrenza soste escluse 2,5 ore. Adatta a bambini sopra i 7-8 anni. Necessario giacca a vento, abbigliamento e calzature da escursione, torcia possibilmente frontale, consigliati bastoncini da trek. Costo accompagnamento: € 15 adulti, 10 bambini.

Possibilità di prenotare anche la cena alla guida (alla carta). O di pernottare necessario scrivere a info@rifugiolagdei.it)

Info e prenotazioni obbligatorie Guida A.E. Antonio Rinaldi cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it (Possibilità di prenotare anche la cena, alla carta, al Rifugio 0521.889353).