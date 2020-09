Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Restituita a Budelli la sabbia rosa prelevata 30 e 50 anni fa

(La Maddalena, 15 Set 20) Ci ha contattato un turista che 30 anni fa aveva prelevato un vasetto di sabbia rosa e avrebbe voluto restituirlo.

Lo abbiamo accompagnato a Budelli e la sabbia è potuta tornare al suo luogo di origine. Proprio ieri è arrivato un altro pacco, spedito da un altro turista che aveva prelevato la sabbia rosa addirittura 50 anni fa!

Provvederemo presto a restituire anche questi preziosi granelli di sabbia alla spiaggia rosa.

Ringraziamo entrambi i signori per essersi pentiti e aver compreso che la sabbia non è un souvenir per abbellire le nostre case e aver voluto rimediare al gesto commesso.

Ricordiamoci che "le piccole cose sono responsabili dei grandi cambiamenti" (Paulo Coelho).