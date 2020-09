Esemplare di ragno alloctono nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena

(La Maddalena, 25 Set 20) La nostra guida ambientale escursionistica Emanuela Zedda ha documentato la presenza nel nostro territorio, di un esemplare femmina di Argiope trifasciata, specie appartenente alla famiglia Araneidae, originaria dal continente americano ma ormai considerata specie cosmopolita ed in espansione.

Si tratta di una specie innocua, annoverabile tra quelli che vengono definiti "ragni vespa", nell'arcipelago sono presenti i suoi parenti più prossimi Argiope bruennichi e Argiope lobata.

Fino a qualche tempo fa non era presente in Italia e la sua presenza in Europa si limitava alla penisola iberica alle isole Canarie e a Madeira. In Sardegna era stata fino ad oggi segnalata soltanto a sud e più recentemente in Ogliastra. Nessuna segnalazione invece era mai pervenuta dalla Gallura.

L'espansione di questa specie è agevolata dal fatto che i piccoli sfruttano la tecnica del "ballooning" che grazie alle piante e a un filo di seta gli consente di sollevarsi fino a diverse centinaia di metri di altezza e spostarsi su raggi di parecchi km trasportati dal vento.

La nostra guida, Emanuela Zedda, sta monitorando l'esemplare per verificare se si tratti di un esemplare isolato, se vi siano anche esemplari maschi nei paraggi e se arrivi a riproduzione