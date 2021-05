Progetto Seaforest Life: iniziati i primi rilievi

(La Maddalena, 11 Mag 21) l Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena aderisce al progetto comunitario Sea Forest Life che ha come obiettivo quello di svolgere azioni concrete per la conservazione delle praterie di Posidonia oceanica, mirando alla diminuzione del loro degrado, che procede senza sosta. Per attuare le azioni previste nel progetto sono partiti il 10 maggio, i monitoraggi del progetto LIFE 17 CCM/ IT/000121 Seaforest LIFE cui il Parco è appunto beneficiario.

Le attività sono realizzate da Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Subacquei Sardegna e con il supporto dello Spin-off 3D Research dell'Università della Calabria. Le aree interessate sono Cala Coticcio, Porto Palma e Cala Corsara.

I monitoraggi hanno avuto luogo il 10 maggio, le successive date sono state posticipate a causa di maltempo e verranno eseguite non appena le condizioni meteo saranno favorevoli.

Nello specifico verranno le attività di monitoraggio prevedono: