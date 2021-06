Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Gara servizi estivi

(La Maddalena, 09 Giu 21) E' stata pubblicata oggi su Sardegna CAT ( rfq_373837 ), la gara d'appalto per l'affidamento dei "Servizi per presidio accessi e informazione ambientale per la stagione estiva 2021", mediante procedura negoziata, sopra soglia, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica. CIG: 8777889F24.

E' rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria "AL 36 - Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica", del mercato elettronico della centrale regionale di committenza Sardegna CAT, in possesso dei requisiti richiesti.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 9:00 del giorno 28.06.2021

