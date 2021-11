Direttore del Parco: entro il 30 dicembre le candidature

In pubblicazione 29.11.21 in GU nr. 95 l'Avviso Pubblico di selezione

(La Maddalena, 30 Nov 21)

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dopo le dimissioni del Direttore dott. Michele Zanelli, si è prontamente attivato per indire una nuova procedura di selezione per la nomina del Direttore.

A tal fine con Deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 52 del 23 settembre 2021 sono state approvate le modifiche all'Avviso Pubblico per l'individuazione, ai sensi dell'art. 9, c. 11 della Legge 394/91, della terna di professionisti iscritti all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco da proporre al Ministro per la Transizione Ecologica, per l'incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

L'Avviso Pubblico sarà pubblicato oggi – 30 novembre 2021- sulla Gazzetta Ufficiale nr. 95 così come nella sezione del sito istituzionale dell'Ente Parco – www.lamaddalenapark.it nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata ai bandi di concorso e raggiungibile a questo link: https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201629&NodoSel=23

Si informa inoltre che con Determinazione Generale nr. 451 del 29 novembre 2021 l'attuale Direttore f.f. dott. Yuri Donno ha nominato Responsabile del Procedimento la collaboratrice amministrativa dell'Ente Parco – dott.ssa Emanuela Rio, la quale può essere contattata per chiarimenti sull'Avviso Pubblico in argomento ai seguenti recapiti e orari:

dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 al Tel. 0789.790212

dal lun. al ven. via email all'indirizzo: e.rio@lamaddalenapark.it

La scadenza per la presentazione delle candidature è prevista il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto il prossimo 30 dicembre 2021.

Si ricorda che per essere ammessi alla procedura di selezione di che trattasi occorre essere iscritti all'albo dei Direttori istituito presso il Ministero per la Transizione Ecologica.

Scadenza 30/12/2021