Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

(La Maddalena, 10 Mag 22) Con Ordinanza nr. 1 del 6 maggio 2022 il Presidente del Parco - ing. Fabrizio Fonnesu - ha disposto il divieto assoluto all'area denominata "Spiaggia del Cavalieri", nella parte terrestre definita dalle coordinate: 41° 17' 10,51" N; 9° 21' 33,41" E, e 41°17' 12,41" N; 9° 21' 27,99" E.

Il divieto è esteso allo stagno retrodunale e alla zona di macchia mediterranea retrostante la spiaggia.

Gli studi scientifici hanno infatti dimostrato come la spiaggia del Cavalieri (isola di Budelli) necessita di un intervento urgente per essere integralmente tutelata in quanto dal 1998 ad oggi, la duna della spiaggia risulta essere in lento arretramento, essendosi ridotta di circa la metà del suo volume totale.

Secondo tali studi tra le plausibili cause vi è la modifica/riduzione del limite superiore della prateria di Posidonia Oceanica per via degli elevati ancoraggi che avvengono in quella zona dell'Arcipelago, nonché per via degli elevati impatti antropici sulla spiaggia emersa che conducono all'asportazione di considerevoli quantità di sabbia.

Inoltre lo studio ambientale del 2020 relativo allo "Stato eco-geomorfologico e criticità di 7 spiagge campione nell'Arcipelago di La Maddalena" condotto dall'Università degli Studi di Cagliari, evidenzia che l'eccessivo carico dei bagnanti, inteso come numero sostenibile in rapporto alla superficie disponibile dell'arenile, ha comportato e comporta l'innesco di processi erosivi considerevoli che devono essere contenuti.

Pertanto l'ordinanza del Presidente si è resa necessaria per tutelare la spiaggia del Cavalieri e il suo sistema retrodunale, appurato che il sovraccarico antropico, oltre alla movimentazione/asportazione di sabbia (volontaria e involontaria) legata alla fruizione dei sentieri e dell'arenile, nonché all'uso improprio di borse, asciugamani, scarpe e ombrelloni, comporta una specifica compattazione e spianamento della spiaggia, rendendola vulnerabile all'erosione delle prime mareggiate autunnali.

Infine, l'Ente Parco sta provvedendo ad effettuare delle sperimentazioni scientifiche di difesa ambientale della Posidonia Oceanica attraverso il Progetto Life denominato "Sea Forest" all'interno dello specchio acqueo antistante proprio alla Spiaggia del Cavalieri.

Per tutte le motivazioni integrali, per visionare la cartografia allegata per ogni altra informazione di dettaglio sulle sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni Presidenziali, scarica l'ordinanza