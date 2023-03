Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

(La Maddalena, 10 Mar 23) Avrà inizio il prossimo 13 marzo il primo corso di formazione per gli operatori del noleggio di unità da diporto, operatori del noleggio e/o locazione e operatori della locazione di unità da diporto che esercitano la propria attività all'interno delle acque del Parco.

Divisi per gruppi, gli operatori ammessi effettueranno presso l'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi, 20 ore di corso di formazione, articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì. Si inizia appunto il 13 marzo con il primo gruppo, per concludere il 7 aprile con l'ultimo.

Il corso si pone i seguenti obiettivi

Comprendere l'organizzazione complessa degli uffici dell'ente, quali sono le attività messe in campo dall'ente per la tutela , la valorizzazione e la conservazione del bene ambientale .

, la e la del bene . Affrontare casi studio, progetti ed interventi atti a mitigare gli effetti dei processi di erosione, di perdita di biodiversità ecc..

Ai corsisti saranno quindi illustrate le peculiarità della gestione amministrativa e documentale del Parco, il quadro normativo che ne regola l'amministrazione, la storia e la toponomastica dell'Arcipelago, la flora e la fauna che caratterizzano il territorio e verranno affrontati i temi della sostenibilità ambientale e del turismo sostenibile.

Il primo corso avrà luogo dal 13 al 17 marzo 2023 dalle 15.30 alle 19.30

avrà luogo dal dalle 15.30 alle 19.30 Il secondo corso si svolgerà dal 20 al 24 marzo 2023 dalle 15.30 alle 19.30

si svolgerà dal dalle 15.30 alle 19.30 Il terzo corso inizierà il 27 marzo fino al 31 marzo 2023 dalle 15.30 alle 19.30

inizierà il fino dalle 15.30 alle 19.30 Il quarto ed ultimo corso si terrà dal 3 al 7 aprile 2023 dalle 15.30 alle 19.30

Consulta gli elenchi completi con i nominativi degli operatori ammessi è scaricabile al seguente link: https://bit.ly/41Z8jAr

Se alcuni operatori che hanno presentato istanza per partecipare al corso non visualizzano il loro nome in elenco, possono inviare una comunicazione all'indirizzo mail protocollo@lamaddalenapark.it.