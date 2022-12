Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Venerdì 23 Dicembre 2022

Visto il grande successo riscosso, abbiamo deciso di allietare le tue vacanze Natalizie con una sorpresa! Non sei riuscito a visitare lo scheletro di Capodoglio esposto presso il nostro Centro di Educazione Ambientale (CEA)?

Niente paura, apriamo per tutto il periodo festivo con visite guidate gratuite effettuate dalla Cooperativa Isule di La Maddalena e rivolte a grandi e piccini!

Facciamo un piccolo passo indietro...lo scheletro del Capodoglio esposto al CEA, si spiaggiò nel 2019 a Cala Romantica nel Comune di Arzachena. Recuperato grazie ad una convenzione Parco - Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione, il capodoglio femmina aveva un cucciolo in grembo e nello stomaco sono stati trovati ben 22 Kg di plastica.

La plastica trovata nel mammifero è esposta al CEA assieme allo scheletro di questo imponente cetaceo che abbiamo voluto esporre per ridare dignità all'esemplare e lanciare un messaggio: dobbiamo smettere di inquinare la nostra Terra e impegnarci seriamente per il rispetto di tutte le creature marine (e non solo...).

Tutti gli utenti e le scolaresche che hanno avuto modo di visitare l'esposizione a novembre, si sono detti entusiasti di poter vivere una simile esperienza e così, sicuri di fare cosa gradita, abbiamo deciso di prolungare le visite secondo il seguente calendario:

8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 e 31 dicembre 2022 tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00

2, 4, 6, 7, 8 gennaio 2023 tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Nei giorni di giovedì 8 dicembre 2022, come per tutti i venerdì e sabato, oltre alla mattina, apertura anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Per prenotazioni e informazioni contatta dalle 15.00 alle 17.00 la Cooperativa Isule a questi numeri: Elena 349.2990470 - Irene 388.9378451