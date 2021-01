Nuovo corso per il rilascio del titolo di Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

(Portoferraio, 04 Gen 21) Con provvedimento del Direttore n. 1255 del 31 dicembre l'Ente Parco ha attivato la selezione pubblica per titoli ed esami ai fini dell'ammissione ad un nuovo corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di "Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano".

Il corso è riservato a 26 persone e, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, sarà articolato in fasi in remoto e in fasi in presenza per i moduli tecnico-pratici. A conclusione del corso base saranno realizzati 6 diversi moduli di specializzazione per le isole di Giannutri, Giglio, Montecristo, Pianosa, Capraia e Gorgona e un modulo sulla sicurezza dei visitatori in mare. Ai moduli di specializzazione e al corso sulla sicurezza potranno richiedere di partecipare anche le Guide già in possesso del titolo ufficiale ed esclusivo.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2021 alla sede dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in loc. Enfola, Portoferraio.

Al termine della selezione, che si concluderà entro la fine del mese di gennaio, il corso base, salvo restrizioni, inizierà in remoto il 4 febbraio 2021 e verrà completato entro il mese di marzo 2021. I moduli di specializzazione per le isole e il corso per la sicurezza in mare si chiuderanno entro il 30 aprile 2021 con un calendario che sarà comunicato attraverso il sito web dell'Ente Parco.

Il bando è scaricabile da qui www.islepark.it/banca-dati/1664-bando-per-selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-l-ammissione-al-corso-di-qualificazione-professionale-per-il-rilascio-del-titolo-ufficiale-ed-esclusivo-di-guida-del-parco-nazionale-arcipelago-toscano

Scadenza 18/01/2021