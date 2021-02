13 febbraio "Osservare, raccogliere, schedare: volontari naturalisti cercasi"

Evento on line in occasione delle celebrazioni del Darwin Day

(Portoferraio, 12 Feb 21) Si terrà il 13 febbraio alle 16:30 l'evento on line "Osservare, raccogliere, schedare: volontari naturalisti cercasi"

In collaborazione con World Biodiversity Association (W.B.A.) ONLUS, Associazione Lepidotterologica Italiana (A.L.I.) e Parco Nazionale Arcipelago Toscano "

Per partecipare basta usare il seguente link sulla piattaforma Google Meet:

meet.google.com/zbh-jrtd-omj

Il Darwin Day è la Giornata internazionale di celebrazione dell' anniversario della nascita di Charles Darwin, -avvenuta il 12 febbraio 1809- lo scienziato inglese che ha cambiato il pensiero scientifico. Una giornata internazionale che , grazie a eventi di divulgazione dedicati in tutto il mondo, ricorda il padre della teoria dell'evoluzione. Un'ottima occasione per continuare a parlare di scienza e progresso ma più in generale per riaffermare l'importanza di un pensiero laico e razionale sui grandi temi che hanno al centro l'uomo e la specie.

Anche l'Ente Parco insieme agli entomologi di W.B.A. ONLUS e dell'Associazione Lepidotterologica Italiana A.L.I., Leonardo Forbicioni e Leonardo Dapporto, ha deciso di celebrare il Darwin Day con un evento online che racconta il progetto di ricerca sugli impollinatori dell'Arcipelago Toscano. Scopriremo le diverse fasi dell'osservazione condotta per il progetto "Butterfly Monitoring Scheme Italia (BMS-it)" lo studio che prevede la nascita di una rete di monitoraggio a lungo termine delle farfalle italiane, attraverso la quale ogni cittadino può aiutare la ricerca, diventando protagonista in prima persona del monitoraggio di una piccola porzione di territorio. Gli esperti infine mostreranno quali sono i principali strumenti di "citizen science" e come questa attività stia diventando sempre di più una componente sostanziale della ricerca nel campo della conservazione della natura.