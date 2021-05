Video Un giorno a Montecristo con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano

(Portoferraio, 12 Mag 21) Sabato prossimo 15 maggio, parte finalmente la stagione delle visite guidate all'Isola di Montecristo con il Parco nazionale Arcipelago Toscano, per l'occasione vi proponiamo il nuovo video intitolato "Un giorno a Montecristo" che racconta, con splendide immagini, le emozioni di una visita nell'isola piu preziosa dell'Arcipelago Toscano. Il video è stato realizzato per il Parco nazionale Arcipelago Toscano da Tullio e Mattia Bernabei

https://youtu.be/-grHwXgX2oQ

Montecristo è una delle isole più importanti per la tutela della biodiversità dell'Arcipelago Toscano e del Mar Tirreno, un luogo straordinario e fragile dal punto di vista ambientale, un vero e proprio santuario della natura la cui fruizione, da sempre contingentata, richiede il rispetto di specifiche regole di comportamento e modalità organizzative gestite dall'Ente Parco, in stretto accordo con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica.



Riconosciuta Riserva Naturale Statale con D.M. del 4 marzo 1971 e Riserva Naturale Biogenetica diplomata dal Consiglio d'Europa nel 1988, l'Isola di Montecristo è inserita nel perimetro sia del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sia della Riserva della Biosfera "Isole di Toscana" nell'ambito del Programma MAB dell'UNESCO, nonché' nel Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini Pelagos.



Per informazioni sull'Isola si rinvia al sito dell'Ente Parco http://www.islepark.it/visitare-il-parco/montecristo.



La visita, organizzata dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d'Elba)e in due date l'anno le partenze sono da Porto S. Stefano con scalo all'Isola del Giglio.

La prenotazione si fa solo on line sul sito https://prenotazioni.islepark.it/montecristo/ Le gite sono sempre programmate al sabato o alla domenica. La prenotazione è nominativa e comporta il pagamento immediato con carta di credito sul sito di prenotazione. I servizi sono curati da Info Park Arcipelago Toscano contattabile al tel. 0565 908231.