Realtà virtuale e applicazioni interattive nei nuovi allestimenti delle Case del Parco di Rio e di Marciana

(Portoferraio, 14 Lug 21) Nel corso della giornata di ieri, 13 luglio sono stati inaugurati i nuovi allestimenti delle Case del Parco di Rio e di Marciana. Il primo appuntamento alle 11:00 in località Canali a Rio nell'Elba, dove il Sindaco Marco Corsini e il Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Giampiero Sammuri, hanno svelato le applicazioni interattive e le esperienze in realtà virtuale realizzate per promuovere lo straordinario patrimonio geologico e mineralogico del comprensorio riese e non solo, il Museo Archeologico del Distretto Minerario, il Volterraio, e altri interessanti spazi espositivi dedicati all'Orto dei Semplici Elbano, presso l'antico Eremo di Santa Caterina.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, il Presidente Sammuri affiancato dal Sindaco Simone Barbi ha tagliato il nastro della rinnovata Casa del Parco di Marciana. Anche in questo caso tante novità con allestimenti multimediali e applicazioni interattive che espongono l'evoluzione geologica dell'Arcipelago Toscano ed approfondiscono i temi legati alla tutela della geodiversità e della biodiversità terrestre e marina, preziosi tesori custoditi nelle isole di Toscana.

Alle inaugurazioni erano presenti anche il Direttore del Parco Maurizio Burlando, lo staff del Parco e di Info Park, il consigliere del Parco Angelo Banfi, il consigliere del Parco, nonché Vice Sindaco di Marciana Susanna Berti, e le guide di riferimento delle Case del Parco: Cinzia Battaglia per Rio e Federica Ferrini per Marciana.

Il Parco Nazionale ha portato a compimento un completo restyling, dei nuovi Centri Visita di Marciana e Rio, storici presidi della presenza dell'Ente sul territorio. Le Case del Parco, inaugurate nel 2000 e nate da una progettazione condivisa con le amministrazioni comunali, riaprono al pubblico completamente rinnovate, collocate in contesti di particolare valore storico-culturale e naturalistico per favorirne la fruizione.

Gli ambienti - oggetto di un intervento di efficientamento energetico con progetto redatto e diretto dall'Ing. Claudia Chiodi e realizzato con il supporto dell'Ufficio Tecnico del Parco coordinato dall'Architetto Giovanni De Luca – sono stati riprogettati da Nicola Lancetti di Lancetti Design, che ha curato l'allestimento interno e predisposto i nuovi arredi, pensati per accogliere e valorizzare i contenuti digitali prodotti e curati da Carraro-LAB.

Entrare nelle Case del Parco è significato, da sempre, approfondire le emergenze storico-naturalistiche del territorio. Da oggi questa esperienza diventa più intensa ed immersiva, grazie ai grandi videowall in cui prende vita la natura dell'Arcipelago, ai tablet che consentono di accedere a contenuti di dettaglio - per scoprire, grazie a fotogrammetrie e immagini in 3d, la forma delle cose dell'isola, dal minerale al caprile - alle riprese emozionali che offrono un cambio netto di prospettiva, innalzandoci con il drone sui grandi paesaggi e sulle distese marine.

La Casa del Parco di Rio consente l'approfondimento di alcuni degli elementi caratterizzanti del versante orientale dell'isola: la Fortezza del Volterraio, raccontata attraverso video e pannelli, l'Orto dei Semplici elbano - di cui viene offerta una visuale a 360°- e infine i grandi protagonisti dell'Elba del Ferro, i minerali - osservabili dal vivo, ma anche in fotogrammetria, su tablet - e le miniere, che si esplorano dall'alto, con il drone, o nelle quali è possibile addentrarsi, con un viaggio digitale nei tunnel di Capoliveri.

A Marciana gli spazi sono più ampi e sono quindi disponibili contenuti specifici sul versante occidentale, ma anche sull'isola e sulle isole. Anche in un giorno di pioggia da qui è possibile vedere e scoprire molto sull'Elba e su tutto l'Arcipelago. Le pannellature offrono un vero e proprio faccia a faccia con la biodiversità del territorio, proposta attraverso grandi immagini: la natura guarda negli occhi l'osservatore e quasi lo sovrasta. Si può fare un tuffo nelle profondità del mare e nella biodiversità marina, avvistare pinne e code dei cetacei del Santuario per i Mammiferi Marini, viaggiare a ritroso nel tempo, per scoprire l'Elba contadina, o nel tempo geologico, per capire come siano emerse, dal mare, le sette isole dell'Arcipelago.

Le Case del Parco si qualificano quindi sempre più come Centri di Educazione Ambientale e propongono, oltre al consueto servizio di accoglienza e informazione, un ambiente multimediale che offre emozioni ed esperienze, distillando una sorta di quintessenza dell'isola per offrirla al visitatore: un'anteprima brillante, che approfondisce le conoscenze e moltiplica le attese.