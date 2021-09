Domenica 19 settembre Una passeggiata panoramica tra storia e natura sul Cammino della Rada

(Portoferraio, 17 Set 21) Tra storia antica, natura preziosa e un paesaggio davvero speciale, il trekking fissato per domenica 19 settembre è uno degli appuntamenti più interessanti all'interno del Tuscany Walking Festival, proprio per l'indissolubile connessione tra monumenti e ambiente, che ancora oggi rendono unico il golfo di Portoferraio. In occasione della Giornata Mondiale senza Auto (22 settembre) è stata programmata una camminata in assoluta lentezza che dal bacino termale di San Giovanni conduce fino alla spettacolare villa romana delle Grotte, lussuosa residenza imperiale del I secolo a.C. La passeggiata è organizzata dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano in collaborazione con la Fondazione Villa Romana delle Grotte e la sezione locale di Italia Nostra. La laguna che lambisce le Terme Isola d'Elba, nella località chiamata Antiche Saline, oltre a dominare la Rada di Portoferraio è un'area umida di grande valore naturalistico. Dallo specchio d'acqua, che comunica col mare, vengono estratti limo, alghe e piante marine, ingredienti fondamentali della talassoterapia e dunque preziosa risorsa per i trattamenti termali. Questo habitat palustre tipicamente mediterraneo, che ricorda gli stagni costieri della Camargue, costituisce una particolare biocenosi marina ricca di pesci, crostacei, molluschi e molte specie di avifauna, sia stanziale sia di passo. La passeggiata sarà un'occasione straordinaria per esplorare un ecosistema variegato, un laboratorio di biologia a cielo aperto che regala incontri ravvicinati con aironi cenerini, garzette, fenicotteri e tanti altri amici alati, offrendo soprattutto ai più giovani i giusti strumenti per una corretta educazione alla tutela della biodiversità.

Su prenotazione sul sito prenotazioni.islepark.it, informazioni Info Park Tel. 0565 908231, € 8, € 4 bambini 5-12 anni, 0-4 anni gratuito. Ritrovo: ore 15:00 Portoferraio, Terme di San Giovanni - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile

Ph Marco Tenucci