(Portoferraio, 05 Ago 22)

Proseguono con successo i laboratori del CEA di Lacona che animano le vacanze di molti bambini con nuove attività di scoperta e gioco questa volta dedicati al mare:

Squali, da pericolosi predatori a vittime mira a fare conoscere meglio ai bambini questi carismatici animali che nuotano nei nostri mari da milioni di anni, ma che oggi purtroppo sono in pericolo a causa della pesca intensiva. Tra le modalità di pesca più crudeli il finning, una pratica che comporta il taglio delle pinne mentre l'animale è ancora in vita. Durante il laboratorio i bambini creano una maschera da squalo, che li aiuta ad immedesimarsi in questi pesci e a comprendere che, spesso, il predatore più violento e pericoloso è proprio l'uomo.

Tartarughe marine sulle nostre spiagge ha lo scopo di approfondire la conoscenza di questi rettili che dal 2017 nidificano anche sulle spiagge dell'Elba. Allo stesso tempo si parla delle minacce a cui sono esposte e delle buone pratiche da seguire per proteggerle.

Occhio alle meduse è volto a sfatare la paura delle meduse imparando ad apprezzare la loro bellezza ed eleganza e trasmettendo tante curiosità su questi eterei animali. Il laboratorio propone ai bambini di giocare costruendo un acchiappasogni a forma di medusa riciclando bottiglie di plastica.

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è totalmente inserito nel Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini Pelagos che è un'area marina protetta di circa 87.500 kmq tra Italia, Francia e Principato di Monaco. È un'area caratterizzata da un'elevata biodiversità che comprende, oltre a balenottere, capodogli e delfini, circa 8.500 specie di animali marini. La vita marina però è in sofferenza a causa del riscaldamento globale, dell'inquinamento, della pesca intensiva di alcune specie di pesci. Il Parco Nazionale, ispiratosi ai temi del "Decennio del mare", 2021_2030."Decade of Ocean Science for Sustainable Development" (Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile) istituito dall'ONU ha, inserito nella sua programmazione annuale molte iniziative connesse allo sviluppo della conoscenza dell'ambiente marino e delle sue fragilità. per sensibilizzare e mobilitare su questo tema le nuove generazioni

Per chi fosse interessato il CEA di Lacona in estate accoglie per sei giorni alla settimana laboratori e giochi dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni: un'iniziativa gratuita per parlare con i bambini e le famiglie di natura, sostenibilità, conservazione e biodiversità.

Ogni proposta è un'attività di educazione ambientale, curata dalle Guide del Parco, che vuole innescare fra i più giovani visitatori curiosità, interesse e comportamenti virtuosi. È stato quindi costruito un calendario con 25 diversi laboratori che utilizzano linguaggi e strategie molto differenti per offrire un momento di crescita, ma anche di svago e di confronto.

Al CEA i bambini esplorano la natura con tutti i sensi, sviluppano lo spirito di osservazione e di ricerca, imparano le caratteristiche degli animali e delle piante del Parco, manipolano i materiali della natura come l'argilla o le fibre vegetali, esprimono con fantasia e creatività la meraviglia e l'incanto che la biodiversità può suscitare, sperimentano l'arte di riciclare e riutilizzare i materiali, pongono domande e sviluppano un pensiero articolato e complesso, condividono occasioni di gioco e di divertimento.

Per consultare tutte le attività del Parco consulta qui il catalogo:

https://www.islepark.it/images/vivere-022-completo-interattivo-aprile.pdf

INFO PARK LACONA SP30, Lacona / spiaggia – tel 0565 1930778

oppure Info Park a Portoferraio tel. 0565 908231