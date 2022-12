Sabato 10 Dicembre 2022

Il 10 dicembre si terrà un laboratorio per realizzare festoni natalizi ecologici di arbusti sempreverdi per decorare le nostre case in maniera sostenibile in vista delle prossime festività - biglietto € 8

Appuntamento alle ore 15.30 a Forte Inglese - prenotazione obbligatoria

Per prenotare le attività contattare Info Park 0565/908231