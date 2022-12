Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Sabato 10 Dicembre 2022

Sono sempre possibili anche in inverno, meteo permettendo, le visite alla Fortezza del Volterraio.

Raggiungendo la vetta in autonomia percorrendo il sentiero 255/A, si trova la Guida Parco ad attendervi in Fortezza, dalle ore 11 alle ore 15 per una visita guidata - biglietto € 8 e riduzioni.

Le date indicate sono 10, 18, 26, 31 dicembre - 2, 7, 29 Gennaio. E' consigliato telefonare per avere conferma dello svolgimento della visita guidata.

Per prenotare le attività contattare Info Park 0565/908231