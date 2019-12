Escursione alla Fortezza del Volterraio

Giovedì 26 Dicembre 2019

Ritrovo ore 15.00

L'orario effettivo sarà adeguato alla stagione e comunicato al momento della prenotazione (obbligatoria presso Info Park Tel. 0565/908231). Servizio svolto con l'utilizzo di mezzo collettivo fino all'inizio del sentiero che prevede circa un'ora di cammino.

Costi: € 20.00. Ridotto € 10.00 per residenti e over 65. Ridotto € 5.00 per residenti over 65. Gratuito per studenti residenti (fino a 19 anni) e bambini 0-12 anni. Il costo comprende trasferimento a/r + ingresso + guida. Sono necessarie calzature adatte a terreni impervi e, per le escursioni pomeridiane, strumenti d'illuminazione come frontalini o torce.

Portoferraio 57037 Italy Comune: Portoferraio (LI)

Provincia: Livorno Regione: Toscana



