Odore di bacche

Domenica 6 Settembre 2020

Escursione naturalistica gratuita che si dirige verso la parte centrale dell'isola, la più verde, allascoperta delle piante spontanee con frutti e bacche, per svelarne i vari usi, sia in fitoterapiache in cucina. Pranzo al sacco.

Ritorno a piedi a Giglio Castello entro le 16:30.

Ritrovo: Giglio Castello in Piazza Gloriosa, ore 10.00

Durata: 6 ore 30' - Difficoltà: facile.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0565/908231 - 320/9606560 - info@parcoarcipelago.info - www.islepark.it

Isola del Giglio 58012 Italy Comune: Isola del Giglio (GR)

Provincia: Grosseto Regione: Toscana



