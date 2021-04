Gli anfibi dell'Arcipelago

Domenica 25 Aprile 2021

In occasione della Giornata Internazionale per la salvaguardia delle rane (28 aprile), facile escursione ad anello insieme ad un esperto erpetologo, fra leccete e macchia mediterranea, attraversando il lussureggiante Fosso della Cala, per parlare degli anfibi che vivono nell'Arcipelago e conoscere la Rete Natura 2000.

Ritrovo: ore 10 Marciana Marina, porto - Durata: 4 ore

Difficoltà: media

Evento su prenotazione, gratuito.

Marciana Marina 57033 Italy Luogo: Isola d'Elba

Comune: Marciana Marina (LI)

Provincia: Livorno Regione: Toscana



escursioni