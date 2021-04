Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Le specie aliene invasive: una minaccia per la nostra biodiversità, contrastiamola insieme!

Domenica 2 Maggio 2021

Non si tratta di strani essere viventi provenienti dallo spazio, ma soltanto di animali o piante che insieme a noi si trasferiscono in luoghi molto distanti e diversi da quelli nei quali vivono normalmente. Alcuni di questi organismi si trovano così a loro agio nella nuova situazione che iniziano a riprodursi e a crescere, sottraendo risorse e spazio alle altre specie native; possono addirittura arrivare ad ucciderle poiché loro prede. Ma gli effetti dannosi spesso non si limitano allo sconvolgimento degli equilibri naturali, rimbalzano coinvolgendo le attività umane con gravi danni all'economia e a volte alla salute pubblica. Gli Enti che hanno il compito di proteggere la natura investono ormai molte delle loro risorse per contrastare l'espansione di queste specie, ma tutti quanti possono contribuire con piccoli gesti quotidiani e di maggiore attenzione. Partecipando a questa iniziativa si ha l'opportunità di dare una mano agli esperti che si occupano dell'argomento nel tracciare gli intrusi pericolosi. Itinerario dal porto al paese attraverso la strada 'romana', a San Rocco e alla Bellavista, per conoscere la Rete Natura 2000.

Ritrovo: ore 11.30 CEA La Salata (porto)

Durata: 3 ore

Difficoltà: Medio-facile - Evento su prenotazione, gratuito

Capraia Isola 57032 Italy Comune: Capraia Isola (LI)

Provincia: Livorno Regione: Toscana



Altre info su:Tag: escursioni