Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Alla ricerca di lucertole e discoglossi tra le rocce e i piccoli stagni dell'Isola del Giglio!

Domenica 2 Maggio 2021

Trekking da Giglio Castello a Campese attraverso il Bosco del Dolce, per conoscere la Rete Natura 2000. Rientro con mezzi di linea o taxi. Guidati da un esperto, alla scoperta di rettili e anfibi: un salto verso una pozza d'acqua e un piccolo ranocchio si rivela; è il Discoglosso sardo che vive al Giglio e a Montecristo, mimetico tra la vegetazione acquatica è in attesa di piccole prede. Specie a distribuzione ristretta, è l'unico anfibio dell'Isola. Tra rocce e tronchi o su muri a secco troviamo le lucertole che in alcuni luoghi dell'Arcipelago assumono colorazioni molto differenti e che al sole regolano la temperatura corporea.

Ritrovo: ore 10:00, Giglio Castello

Durata: 5 ore

Difficoltà: mediaSu prenotazione, gratuito

Isola del Giglio 58012 Italy Comune: Isola del Giglio (GR)

Provincia: Grosseto Regione: Toscana



