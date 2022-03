Sabato 26 Marzo 2022

Trekking lungo le strade poderali che percorrono la piana di Lacona, fino a raggiungere il santuario di Madonna della Neve. Fermandoci in una radura, ci riuniremo in cerchio per una pratica di mindfulness, guidata dall'istruttrice Antonella Vitacca. Ascoltando il nostro respiro riusciremo a rimetterci in contatto con il nostro corpo, con le nostre emozioni e con i suoni e gli odori della natura, regalandoci una straordinaria esperienza di presenza nel qui ed ora.

Ritrovo: ore 14 Cea di Lacona

Durata: 2 h e 30'

Difficoltà: facile.